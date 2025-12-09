weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Wölfe im Nationalpark Harz: Rückkehr der Raubtiere rund um den Brocken

Beliebte Wanderregion Wölfe im Nationalpark Harz: Wo die Raubtiere rund um den Brocken wieder heimisch sind

Wolfssichtungen sorgen für Gesprächsstoff in Wernigerode. Im Nationalpark Harz scheinen die Raubtiere gut 200 Jahre nach ihrer Ausrottung in der Region wieder Fuß gefasst zu haben. Was bislang über ihre Ausbreitung bekannt ist.

Von Holger Manigk Aktualisiert: 10.12.2025, 15:13
Wölfe galten seit 1798 im Harz als ausgerottet, nun sind sie in der Region wieder anzutreffen - auch abseits von Gehegen wie hier im Tierpark Hexentanzplatz in Thale.
Wölfe galten seit 1798 im Harz als ausgerottet, nun sind sie in der Region wieder anzutreffen - auch abseits von Gehegen wie hier im Tierpark Hexentanzplatz in Thale. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/picture alliance/dpa

Wernigerode. - Wanderer aus Wernigerode sind in Aufregung: Mindestens ein Wolf soll durch den Wald bei Drei Annen streifen, in sozialen Medien kursieren entsprechende Aufnahmen aus einer Fotofalle. Meldungen zu den hundeartigen Raubtieren im benachbarten Nationalpark Harz sind indes keine Seltenheit mehr.