In Salzwedel werden seit 2024 immer wieder Pkw aufgebrochen. Selbst Gullydeckel sollen in Autoscheiben geworfen worden sein. Ist im Norden Sachsen-Anhalts eine kriminelle Bande unterwegs? Die Taten lassen das zumindest vermuten.

Polizei in Salzwedel rätselt: Mittlerweile 17 Autoeinbrüche in wenigen Wochen

Innerhalb weniger Wochen sind in Salzwedel zahlreiche Autos aufgebrochen worden. Ist da eine kriminelle Bande am Werk?

Salzwedel. - Der Tatzeitraum ist kurz, der Schaden hoch: In Salzwedel wurden in den zurückliegenden Wochen zahlreiche Pkw aufgebrochen. Die Polizei sucht fieberhaft nach den Tätern. Einige Bereiche in Salzwedel scheinen bei Kriminellen besonders beliebt. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Im Gegenteil, erst vor einigen Tagen wurde wieder in drei Autos eingebrochen.