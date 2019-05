Ein 19-Jähriger hat Anzeige bei der Polizei erstattet. Er sei beim Maifeuer in Cheine geschlagen worden.

Cheine (za) l Aufgrund der veröffentlichten Pressemitteilung zu der gefährlichen Körperverletzung beim Maifeuer in Cheine meldete sich ein 19-jähriger Geschädigter bei der Polizei und gab an, dass er seiner Meinung nach ebenfalls aus einer Personengruppe mit Migrationshintergrund heraus auf der Festwiese in Cheine geschlagen und zudem mit Pfefferspray besprüht wurde. Er sei nach dem Angriff ins Salzwedeler Krankenhaus gegangen, um die Augen- und Gesichtsreizungen behandeln zu lassen. An den eigentlichen Tatablauf kann sich der 19-Jährige jedoch nur noch bruchstückhaft erinnern.

Daher werden Zeugen gesucht. Diese sollen sich an das Polizeirevier in Salzwedel unter der Telefonnumer 03901/84 80 wenden.