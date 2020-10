In Salzwedel ist in ein Firmengelände an der Fabrikstraße eingebrochen worden. Die Tatzeit war Angang der Woche. Symbolfoto: sdecoret - Fotolia

In Salzwedel ist in ein Firmengelände an der Fabrikstraße eingebrochen worden. Die Polizei ermittelt in dem Fall.

Salzwedel l Die negativen Schlagzeilen in Salzwedel scheinen derzeit nicht abzureißen. Nach Überfällen und einigen Einbrüchen haben wieder Langfinger zugeschlagen. Dieses mal in ein Firmengelände an der Fabrikstraße. Den Tatzeitraum gibt die Polizei von Montag (12. Oktober) um 18 Uhr bis Dienstag (13. Oktober) um 11 Uhr an. Polizei sucht Zeugen Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben sich der oder die Täter durch ein geschnittenes Loch im Maschendrahtzaun Zugang zum Gelände verschafft. Auf dem Areal würden sich mehrere abgemeldete Autos befinden. Aus zwei Pkw haben die Gauner die Autoradios gestohlen. Bei einem Weiteren wurde der Schaltknauf abmontiert. „Des Weiteren wurde ein Bürocontainer auf dem Grundstück aufgebrochen“, teilt Norman Wagner aus dem Salzwedeler Polizeirevier mit. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei in Salzwedel entgegen: 03901/8480.

Schlagwörter zum Thema: Altmarkkreis Salzwedel | Einbruch | Polizei Sachsen-Anhalt | Salzwedel |