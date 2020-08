Wohl unter dem Einfluß von Alkohol und Drogen übersah ein 36-jähriger Radler eine Seniorin in Salzwedel.

Salzwedel (vs) l Von einem alkoholisierten Radfahrer angefahren wurde am Mittwoch eine 83-jährige Frau. Bei dem Sturz zog sie sich Platzwunden und Abschürfungen zu. Die Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Radfahrer (36) hatte die Große Sankt-Ilsenstraße in Richtung Neuperverstraße befahren. Die Frau ging die Neuperverstraße in Richtung Alte Jeetze entlang und wechselte die Straßenseite. Das übersah der Radfahrer und rempelte die Fußgängerin an.

Während der Unfallaufnahme nahmen die Polizeibeamten bei dem Radfahrer einen Alkoholtest vor, der einen Wert von 1,12 Promille zeigte. Ein Drogentest reagierte positiv auf Amphetamin und Cannabis. Es folgten Blutprobenentnahmen im Krankenhaus.