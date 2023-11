Es passiert immer wieder, dass Senioren auf den Enkeltrick hereinfallen. Welche klassichen und neuen Maschen Betrüger haben, zeigte jetzt in Vienau die Polizei auf.

Polizeihauptmeister Norman Wagner sprach vor Senioren in Vienau.

Vienau - „Wenn Sie von den Tricks einmal gehört haben, sind Sie am Ende der Veranstaltung relativ sicher“, kündigte Polizeihauptmeister Norman Wagner in dieser Woche im Dorfgemeinschaftshaus Vienau an. Der Beamte erläuterte beim dortigen Seniorentreff anschaulich und unterhaltsam, wie Betrüger heutzutage vorgehen und präsentierte Beispiele aus dem Altmarkkreis Salzwedel, die belegen, dass die Verbrecher auch im ländlichen Raum aktiv sind.