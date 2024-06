Ein 49-Jähriger aus Salzwedel ist wegen Totschlags verurteilt worden. Am letzten Prozesstag wurden noch einmal die brutale Einzelheiten genannt.

Totschlag in Salzwedel: Täter muss in die Psychiatrie

Urteil am Landgericht

Am Landgericht Stendal wurdeeinem Mann aus Salzwedel der Prozess gemacht. Er ist wegen Totschlags verurteilt worden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzwedel. - Die Große Strafkammer 2 des Stendaler Landgerichts hat einen Salzwedeler wegen Totschlags zu sechs Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt und gleichzeitig die einstweilige Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik angeordnet. Weil ein Psychiater in seinem Gutachten dem Angeklagten eine wahnhafte Störung attestiert hatte, erkannte das Gericht eine verminderte Schuldfähigkeit an.