Wer hat den Puparsch zuletzt gesehen und vor allem: Was kann man mit ihm anfangen? Fragen über Fragen zu Salzwedels gestohlenem Wahrzeichen – aber auch ein ganz süßes Hilfsangebot.

Puparsch: Wo ist Salzwedels bekanntester Hintern? Das sind die wildesten Gerüchte

Salzwedel. – Salzwedels berühmtester Po ist verschwunden. Was könnte den Täter zu diesem spektakulären Hintern-Diebstahl motiviert haben? War es blanke Zerstörungswut oder hat der Po das Herz eines Sammlers höher schlagen lassen? Vielleicht war es ein Tourist, der dachte: „Salzwedel ohne Po-Souvenir? Unmöglich!“ Ein Geheimnis, das im Moment wahrscheinlich nur der Täter selbst lüften könnte. Es gibt derzeit die wildesten Gerüchte.