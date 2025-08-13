Bei der Sanierung des Stendaler Doms hat sich eine lang gehegte Vermutung bestätigt. Warum der Fund im Boden vor dem Altar Pfarrer Markus Schütte gleichzeitig freut und enttäuscht.

Was bei den Sanierungsarbeiten im Stendaler Dom entdeckt wurde, hat bei Dompfarrer Markus Schütte zwar Freude, aber auch tiefe Enttäuschung ausgelöst.

Stendal. - Mit dieser Entdeckung hatte Pfarrer Markus Schütte nicht gerechnet. Dass bei der Sanierung des Doms zu Stendal im Boden vor dem Altar etwas gefunden wurde, freut ihn. Dennoch ist Schütte auch eine tiefe Enttäuschung ins Gesicht geschrieben.