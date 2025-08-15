Kollision mit Fahrrad in Trautenstein B242 im Harz nach Unfall gesperrt: Rettungshubschrauber bringt Kind ins Krankenhaus
Die Bundesstraße 242 muss im Oberharz-Ortsteil Trautenstein nach einem Fahrrad-Unfall zeitweise gesperrt werden. Dabei zieht sich ein Kind schwere Verletzungen zu.
15.08.2025, 13:45
Trautenstein. - Ein Rettungshubschrauber hat ein Kind nach einem schweren Unfall in Trautenstein abtransportiert. Das berichtet eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Wegen der Kollision am Donnerstagabend, 14. August, musste die Bundesstraße 242 im Oberharz-Dorf zeitweise gesperrt werden.