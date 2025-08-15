weather regenschauer
  4. Kollision mit Fahrrad in Trautenstein: B242 im Harz nach Unfall gesperrt: Rettungshubschrauber bringt Kind ins Krankenhaus

Die Bundesstraße 242 muss im Oberharz-Ortsteil Trautenstein nach einem Fahrrad-Unfall zeitweise gesperrt werden. Dabei zieht sich ein Kind schwere Verletzungen zu.

Von Holger Manigk 15.08.2025, 13:45
Ein Rettungshubschrauber landete nach einem schweren Verkehrsunfall an der Bundesstraße 242 in Trautenstein. Symbolfoto: Daniel Karmann/dpa

Trautenstein. - Ein Rettungshubschrauber hat ein Kind nach einem schweren Unfall in Trautenstein abtransportiert. Das berichtet eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Wegen der Kollision am Donnerstagabend, 14. August, musste die Bundesstraße 242 im Oberharz-Dorf zeitweise gesperrt werden.