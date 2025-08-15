Die Bundesstraße 242 muss im Oberharz-Ortsteil Trautenstein nach einem Fahrrad-Unfall zeitweise gesperrt werden. Dabei zieht sich ein Kind schwere Verletzungen zu.

B242 im Harz nach Unfall gesperrt: Rettungshubschrauber bringt Kind ins Krankenhaus

Ein Rettungshubschrauber landete nach einem schweren Verkehrsunfall an der Bundesstraße 242 in Trautenstein.

Trautenstein. - Ein Rettungshubschrauber hat ein Kind nach einem schweren Unfall in Trautenstein abtransportiert. Das berichtet eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Wegen der Kollision am Donnerstagabend, 14. August, musste die Bundesstraße 242 im Oberharz-Dorf zeitweise gesperrt werden.