Ein Leserhinweis rückt die Frage in den Mittelpunkt, wie gut Hilfsangebote im Altmarkkreis aufgestellt sind und wo strukturelle Lücken bestehen.

Die Polizei zeigt ihre Präsenz bei queeren Veranstaltungen. Neben zum Beispiel der Arbeit mit Vereinen ist sie auch beim Christopher Street Day (CSD) zu sehen.

Salzwedel. - Wer als queere Person bei Problemen auf die Polizei angewiesen ist, sucht – zum Beispiel, wenn eine Straftat im Zusammenhang mit der sexuellen Orientierung angezeigt werden soll – nach einem sicheren Ansprechpartner, der sich mit der Thematik auskennt. Ein Leseranruf stellt die Frage in den Raum, ob die Polizei im Altmarkkreis über eine solche Anlaufstelle verfügt.