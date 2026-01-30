Unternehmen retten Lebensmittel Rabatt-Tüten bieten Produkte stark reduziert
In Salzwedel verkaufen Tankstellen und Unternehmen Backwaren, Süßigkeiten und Tierfutter in „Too Good To Go“-Tüten deutlich günstiger. Wer alles teilnimmt und wie es funktioniert.
30.01.2026, 06:30
Salzwedel. - Jeden Tag landen massenweise Lebensmittel im Müll, und im Handel werden sie gefühlt immer teurer. Unternehmen in Salzwedel halten dagegen. Sie beteiligen sich an der Initiative „Too Good To Go“ – sinngemäß: „Zu gut zum Wegwerfen“.