Salzwedel. - Wer an einer psychischen Erkrankung leidet, dem fällt es mitunter schwer, seine eigenen Interessen gegenüber Mitmenschen oder auch Institutionen zu formulieren oder durchzusetzen. Mit Silvia Prieto Pena haben die Patienten jetzt eine Fürsprecherin im Altmarkkreis. Sie ist für sie Ansprechpartnerin bei Problemen, Beschwerden, Unklarheiten oder anderen Anliegen. Zu ihrem Klientel gehören auch Menschen, die an einer Suchterkrankung leiden. Sie unterstützt die Betroffenen aktiv bei der Wahrung ihrer Rechte, wie sie in einem Gespräch mit der Volksstimme erklärte. Dabei können auch Angehörige, Eltern und Bezugspersonen ihre Hilfe in Anspruch nehmen.