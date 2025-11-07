In kaum einem Landkreis kracht es so häufig mit Wild. Besonders entlang der B 71 und B 190 ist Vorsicht geboten – die Polizei rät zu erhöhter Aufmerksamkeit in der Dämmerung.

Rehe auf der Fahrbahn: So häufig passieren Wildunfälle in Salzwedel und Umgebung

Vor allem Rehe laufen in der Altmark gern auf die Straße.

Altmarkkreis. - Es passiert oft in den frühen Morgenstunden oder in der Dämmerung: Ein Reh huscht über die Straße, plötzlich quietschen die Reifen, es kracht – und wieder ist ein Wildunfall passiert. Im Altmarkkreis Salzwedel sind solche Szenen Alltag.