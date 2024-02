Lithium im Altmarkkreis: Grüne Goldgräber aus Großbritannien und Australien rücken an

Arbeiten für eine Tiefenbohrung zur Erkundung einer Zinn-Lagerstätte in Sachsen. Im Altmarkkreis könnte es zu Bohrungen nach Lithium kommen.

Altmarkkreis/Lüchow-Dannenberg. - David Minchin lernt gerade Deutsch. Der Geologe aus dem britischen Wales bereitet sich darauf vor, in naher Zukunft häufiger in Deutschland zu sein. Denn die britisch-australische Firma Evechem, für die er arbeitet, hat soeben die behördliche Erlaubnis erhalten, im Landkreis Lüchow-Dannenberg nach dem Metall Lithium und einigen anderen Rohstoffen zu suchen. Kommt der Bergbau zurück in die Region?