Polizei, Zoll und BALM stoppten am Montagmorgen zahlreiche Lkw, Busse und Transporter auf der B 71 bei Seeben. Schwerpunkt der Kontrolle waren Ladungssicherung, technische Mängel und die Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten.

Seeben. - Auf dem Parkplatz an der Bundesstraße 71 zwischen Seeben und Bergen hieß es für zahlreiche Lkw-Fahrer am Montagmorgen, einen ungewollten Zwischenstopp einzulegen. Die Polizei, der Zoll und das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) aus Köln hatten sich zu einer groß angelegten Kontrolle dort postiert und winkten neben Sattelzügen auch Transporter und Busse heraus. Bei der länderübergreifenden Roadpol-Kontrollwoche, die noch bis Sonntag dauert, liegt der Schwerpunkt auf der Technik der Fahrzeuge, Ladungssicherung und auf der Fahrerprävention, sprich der Einhaltung der Ruhezeiten, informiert die Sprecherin des Salzwedeler Polizeireviers, Franziska Hotopp.