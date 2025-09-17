Bei einer Großkontrolle der Polizei mit 250 Einsatzkräften wurden auf der A14 bei Magdeburg zahlreiche Autofahrer angehalten. Bei den Kontrollen wurde aber auch schon viel Verrücktes erlebt. Eine Polizistin verrät, was in Erinnerung blieb.

Bei einer Großkontrolle der Polizei auf der A14 waren am Dienstag am Parkplatz Sülzegrund 250 Einsatzkräfte länderübergreifend im Einsatz.

Wanzleben/Magdeburg - Wer am Dienstag auf der A14 aus dem Süden in Richtung Magdeburg unterwegs war, musste Geduld beweisen. Vor dem Parkplatz Sülzegrund reihten sich nach und nach immer mehr Fahrzeuge in den Stau ein. Die Fahrbahn war einspurig verengt, der Verkehr wurde über den Platz umgeleitet. Mit großen Augen nahmen die Autofahrer zuerst hunderte Polizisten wahr, die vereinzelt Fahrzeuge anhielten. Doch die großangelegte Aktion hat ihren Grund.