Weil der Sonnabend des Weihnachtsmarktes in Havelberg 2025 Nikolaustag ist, hat sich die Hansestadt etwas für die Jüngsten überlegt.

Havelberg/vs. - In diesem Jahr heißt es erstmals in Havelberg: Stiefel abgeben und eine süße Nikolaus-Überraschung erhalten. Kinder zwischen drei und zehn Jahren sind herzlich eingeladen, an der Nikolausstiefelaktion teilzunehmen, informiert die Stadtverwaltung. Die 30 schnellsten Kinder erhalten am Nikolaustag auf dem Weihnachtsmarkt eine Überraschung.

Bis spätestens Dienstag, 2. Dezember, können Eltern mit ihrem Kind einen sauberen, leeren Kinderstiefel ins Amt für Ordnung, Kultur und Soziales bringen. „Dort sammeln wir die Stiefel, um sie heimlich mit kleinen Überraschungen zu füllen“, sagt Sachgebietsleiterin Jenny Wolff. Eine persönliche Abgabe und auch Abholung des Stiefels am 6. Dezember von 15.30 bis 16 Uhr auf der Bühne des Weihnachtsmarktes ist Voraussetzung für die Teilnahme.