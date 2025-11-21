Lange Zeit regelte eine Ampelanlage den Verkehr auf der Landesstraße 98 zwischen Königshütte und Tanne. Dort wurde eine Stützmauer erneuert. Nun sind die Arbeiten beendet.

Die Baustelle auf der L 98 zwischen Königshütte und Tanne nähert sich dem Ende.

Königshütte. - Viele kleinere und größere Baustellen hatten zuletzt im Oberharz die Geduld der Autofahrer auf die Probe gestellt. Zum Ende des Monats November hin werden jedoch noch einige Arbeiten abgeschlossen. Nicht nur wird die Landesstraße 97 zwischen Trautenstein und Benneckenstein, die für mehrere Wochen voll gesperrt gewesen ist, wieder für den Verkehr freigegeben. Auch die Arbeiten an einer Stützmauer an der Landesstraße 98 zwischen Königshütte und Tanne stehen vor dem Abschluss.