Salzwedel: Bürger fordern Preisdeckel von SPD-Landespolitikern

Einen Preisdeckel für Gas forderten Salzwedeler von SPD-Landespolitikern in Salzwedel.

Salzwedel - „Wir können die hohen Energiekosten nicht tragen“, wandte sich Sabine Rönnefahrt, Vorstandsvorsitzende des Vereins Frauen- und Kinderhaus Salzwedel, bei einem Bürgergespräch der SPD-Landtagsfraktion am 20. September im Kunsthaus Salzwedel an Sozialministerin Petra Grimm-Benne. Sie wollte wissen, welche Schutzmaßnahmen die Politik in der aktuellen Energiekrise für die Vereine plant. Damit sprach sie auch vielen anderen Menschen aus der Seele.