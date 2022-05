Salzwedel: Mulchen mit Schafwolle gegen Nacktschnecken und Raupen

Salzwedel - „Ich nutze Wolle schon seit Jahren im Garten. Zum Beispiel zwischen Erdbeeren oder unter Tomaten und Rosen ist das super“, sagt Andreas Schmidt vom Altmärkischen Verein für Schafzucht und Schafhaltung. Wolle, die über den Sommer nicht kompostiere, könne die Pflanzen im Winter noch vor Kälte schützen.

„Da die Wolle am Markt praktisch nichts mehr wert ist, lohnt sich dieser Einsatz“, meint auch der Salzwedeler Tierparkchef und Schafhalter Jens-Olaf Schawe. Für ein Kilo Rohwolle sei den Schäfern in den Vorjahren von Verarbeitern kaum mehr als fünf Cent pro Kilo bezahlt worden.

Hilfe gegen Raupen und Nacktschnecken

Andreas Schmidt hat noch zwei Tipps, die aufhorchen lassen. „Solange die Wolle trocken ist, hilft sie als Absperrung gegen Nacktschnecken“, sagt Schmidt. „Die Tiere mögen es nicht, über das Fell zu kriechen.“ Von anderen Gärtnern hätte er gehört, dass selbiges auch für die Raupen des Eichenprozessionsspinners gelte. Lege man rechtzeitig im Frühjahr rund um seine Eichen einen Ring aus Schafwolle auf dem Boden aus, bestehe eine gute Chance, dass die Tiere von dem betreffenden Baum ablassen. „Das habe ich aber noch nicht ausprobiert und kann es deshalb nicht verifizieren“, so Schmidt.

Natürliche Feinde des Eichenprozessionsspinners

Für dieses Jahr dürfte diese Maßnahme bereits zu spät kommen, denn die Larve des Schmetterlings schlüpft in der Regel von Ende April an und bewegt sich dann – vorwiegend nachts – zu den aufbrechenden Knospen auf den Eichen. Entgegen einer verbreiteten Annahme hat der Eichenprozessionsspinner aber auch natürliche Feinde hierzulande, falls es mit der Wolle nicht mehr klappt. Blaumeise und Wiedehopf gehören dazu, wie der Leiter des Biosphärenreservats Drömling, Fred Braumann, kürzlich gegenüber einem regionalen Radiosender berichtete.

Nicht jeder mag die Optik von Wolle im Garten

Auch Landschaftsgärtnerin Sabine Decker hält Schafwolle für einen guten Dünger und wertvollen Mulch im Garten, hat aber keine Erfahrungen damit hinsichtlich der Nacktschnecken oder des Eichenprozessionsspinners. Doch nennt sie einen nicht ganz unwichtigen Nachteil des Mulchens mit Schafwolle. „Es kann als optisches Problem empfunden werden, wenn der ganze Garten mit Fell bedeckt ist“, so Decker.

Ökologisches Gleichgewicht fördern

Sie plädiert dafür, vor allem für ein gutes ökologisches Gleichgewicht zu sorgen. „Hoher Schneckendruck heißt, dass irgendetwas aus dem Gleichgewicht geraten ist“, meint die Profigärtnerin, die in Kuhfelde und Hoyersburg zwei Gärten betreibt. Dann gebe es die natürlichen Feinde der Nacktschnecken nicht oder zu wenige davon, wie beispielsweise Laufkäfer, Laufkäferlarven, Kröten, Igel, Spitzmäuse, Molche, Blindschleichen Weinberg- und Schnirkelschnecken. „Auch Amseln nehmen die Gelege auseinander und fressen kleine Schnecken“, hat Sabine Decker beobachtet. „Das heißt, Unterschlupf für Vögel ist wichtig!“ Wie der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) auf seiner Homepage ergänzt, vertilgen auch Amseln, Stare und Elstern erwachsene Nacktschnecken.

Bunte Pflanzenmischung ist wichtig

Man müsse für eine möglichst bunte Mischung an Pflanzen im eigenen Gartensorgen, meint Decker, denn das zöge entsprechend mehr Tierarten an. „Prinzipiell sind Schnecken wichtig und gehören auch in unsere Breiten“, so die gelernte Landschaftsgärtnerin. Ihrer Ansicht nach gebe es mehrere Gründe, wie es in manchen Gärten zu Schneckeninvasionen kommt. Zunächst hätten feuchtere Grundstücke ein größeres Problem damit als weniger feuchte. Dann seien beschattete Hecken wichtig, wo das Laub liegenbleiben darf.

Stickstoff macht die Blätter weich

Denn dort siedeln sich gern Glühwürmer an – die Glühwurmlarve ist ein Fressfeind der Nacktschnecke. Sie frisst die Eier der Schnecke. „Wer seine Glühwürmchen mag, der macht unter den Hecken nicht dauernd alles sauber, am besten noch mit dem Laubbläser“, mokiert sich Decker. Auch empfiehlt sie Hobbygärtnern, nicht zu viel Stickstoffdünger in den Boden einzubringen. „Davon werden die Blätter an der Gemüsepflanze weich und sind dann einfach zu fressen. Die Schnecke bedankt sich“, meint sie. Auf gar keinen Fall sollte ihrer Ansicht nach Schneckenkorn eingesetzt werden, denn das töte auch andere Tiere und Organismen. „Dann kann die Nacktschneckenpopulation explodieren“, warnt die Gartenfachfrau.

Nach dem örtlichen Schäfer fragen

Wer den Tipp mit der Wolle einmal ausprobieren möchte, dem empfiehlt Jens-Olaf Schawe, einfach beim örtlichen Schäfer nach ungereinigter Wolle zu fragen. „Die meisten Schäfer, die ich kenne, sind gerne bereit, Wolle abzugeben“, sagt er.

Natürlicher Schutz vor Nacktschnecken und Eichenprozessionsspinnern

Nützlinge fördern

Nistkästen aufhängen

Laub unter Hecken liegen lassen

Große Pflanzenvielfalt im Garten

Auf Schneckenkorn verzichten

Fressfeinde der Nacktschnecke

Laufkäfer und deren Larven, Kröten, Igel, Spitzmäuse,

Molche, Blindschleichen,

Weinberg- und Schnirkel-

schnecken, Glühwürmer, Amseln, Stare, Elstern, Laufenten, Hühner

Fressfeinde des Eichenprozessionsspinners

Blaumeise und Wiedehopf

Hier gibt es Wolle

Beim Bauernverband Salzwedel, beim Altmärkischen Verein für Schafzucht und Schafhaltung oder auf den Dörfern nach Kontakten von Schäfern fragen. Quellen: nabu.de, mdr.de