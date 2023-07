Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzwedel - In den Sommermonaten ist der Perver Friedhof in Salzwedel offiziell in der Zeit zwischen 8 und 21 Uhr geöffnet. Da staunte am Wochenende das Ehepaar Hoffmann aus Brietz nicht schlecht, als Detlef Hoffmann sowohl am dritten Juliwochenende vormittags vor verschlossenen Toren stand. Und das war nicht das erste Mal.