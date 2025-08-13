weather heiter
Unbekannte haben Salzwedels berühmtestes Hinterteil gestohlen. Was bisher über den Fall bekannt ist.

Von Beate Achilles 13.08.2025, 14:56
Da war der Arsch noch am Puparschbierbrunnen in Salzwedel. Seit Freitag ist er weg.
Da war der Arsch noch am Puparschbierbrunnen in Salzwedel. Seit Freitag ist er weg. Archivfoto: Alexander Rekow

Salzwedel - Er ist eine bekannte Sehenswürdigkeit der Stadt am Eingang des Burggartens: der Puparschbierbrunnen. Unter einem kleinen Dach zwischen Holzbalken war dort bis vor Kurzem noch die Skulptur eines Popos zu sehen, die das Körperteil abbildete, das sich im Brunnennamen wiederfindet. Doch das Kunstwerk von Günter Klam aus Kamern, welches dort die Besucher seit 1989 amüsierte, ist nicht mehr da.