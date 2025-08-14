Sie grenzt fast direkt an die Ringbrücke, die über die Halberstädter Straße führt: die Ringbrücke an der Sudenburger Wuhne in Magdeburg. Dennoch wurde sie anders gebaut. Ist sie deshalb stabiler?

Wackelt nun auch die Ringbrücke an der Sudenburger Wuhne in Magdeburg?

Die Ringbrücke, die über die Sudenburger Wuhne in Magdeburg führt, wurde anders gebaut als die Bröckel-Brücken.

Magdeburg. - Aktuell stehen die einsturzgefährdeten Ringbrücken über die Halberstädter Straße und die Brenneckestraße im Fokus der Stadt Magdeburg. Doch immer mal wieder wurde darüber spekuliert, ob die Ringbrücke, die über die Sudenburger Wuhne verläuft, auch ersetzt werden muss. Zwar ist sie in einer anderen Bauweise entstanden, auf den Prüfstand soll sie dennoch.