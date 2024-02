In Salzwedel demonstrierten am Sonnabend erneut viele Menschen gegen die AfD und Rechtsextremismus.

Salzwedel (me) - An einer Kundgebung und Demonstration „Nie wieder ist jetzt – Salzwedel gegen Rechts“ am Sonnabend in der Innenstadt haben insgesamt 290 Personen teilgenommen, informieren die Veranstalter vom „Aktionsbündnis Solidarisches Salzwedel“. Die Polizei ging gegen 11 Uhr von 120 Teilnehmern aus.

Zunächst gab es Redebeiträge auf dem Rathausturmplatz. Die AfD sei für die Umsetzung ihrer Ziele, die bei einem Treffen mit Rechtsextremen in Potsdam formuliert wurden, auch in der Altmark aktiv. Als Beispiele wurden unter anderem Forderungen nach weniger Geld für die Jugend- und Kultureinrichtungen, „die Zusammenarbeit mit Neonazis und aggressiven Querdenkern, Hetze und gezielte Provokationen, wie die Teilnahme an Gedenkveranstaltungen für die Opfer des Nationalsozialismus am Holocaustgedenktag“ genannt. Anschließend ging es mit Plakaten und Transparenten auf einem Demo-Zug durch die Stadt.