Salzwedel - In ihrer Freizeit ist die Autorin des Gewinnertextes im medienpädagogischen Projekt „Schüler machen Zeitung“ (SchmaZ) der Volksstimme und des Bildungsministeriums Sachsen-Anhalt eine Sportlerin. „Seit meinem siebten Lebensjahr ist Rhönrad mein Hobby“, erklärt Victoria Barth am Rande der Preisverleihung am 29. Juni in ihrer Schule, dem Salzwedeler Jahn-Gymnasium. So kam es, dass sie diesem Thema auch ihre Reportage widmete, die sie im Rahmen des Projektes verfasste.

Unabhängige Jury prämierte den Reportage

Sie sicherte sich damit den ersten Platz unter 6546 Schülern, die in diesem Schuljahr an dem Projekt teilnahmen. Eine Jury aus Volksstimme-Redakteuren und Sponsoren hätte unabhängig voneinander die Gewinnerreportage als den besten unter den eingesandten Texten ausgewählt, versicherte SchmaZ-Projektmanagerin Julia Hosang.

Erfolgreiches Erstlingswerk

„Ich hatte noch nie zuvor eine Reportage geschrieben“, antwortete Victoria auf Nachfrage der Volksstimme anlässlich der Preisübergabe. Einen symbolischen Scheck über 350 Euro für die Klassenkasse plus einen Einkaufsgutschein über 100 Euro und ein Buch über Journalismus für sie selbst gab es zur Belohnung für die Gewinnerin.

Keine beruflichen Ambitionen Richtung Journalismus

Victoria war sichtlich überrascht und erfreut über den unangekündigten Besuch der Volksstimme gestern Vormittag während des Schulunterrichts. Trotz ihres offensichtlichen schreiberischen Talents hat sie wohl bislang keine beruflichen Ambitionen in Richtung Journalismus. „Ich will Medizin studieren“, sagt sie auf Nachfrage. Festhalten möchte sie aber am Zeitungslesen. „Das mache ich seit dem Projekt gelegentlich“, so Victoria. Hin und wieder fänden sich in der Zeitung „ganz interessante Artikel, zum Beispiel über Tiere“.

Geteilte Ansichten übers Zeitunglesen

Ihre Mitschüler äußerten unterschiedliche Ansichten übers Zeitunglesen. „Ich finde das nicht umweltfreundlich“, kritisierte eine Klassenkameradin, die namentlich nicht genannt werden möchte. „Es verbraucht zu viel Papier“, ergänzte sie. Mitschüler Matthis (14) wünschte sich in der Volksstimme „mehr Artikel über Maschinen, Trecker und Autos“. Ansonsten gefalle es ihm „gar nicht so schlecht, mit dem Zeitunglesen mal vom Handy wegzukommen“. Ein Punkt, den auch Klassenlehrer Robert Platzke für wichtig hält. „Digital detox (digitale Entgiftung) mal ganz gut“, kommentierte er.