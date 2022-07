Salzwedeler Jahn-Gymnasiasten zu Besuch in Dänemark

Mit vielen neuen Eindrücken kehrten 15 Schüler des Salzwedeler Jahn-Gymnasiums von ihrer Reise zur Partnerschule in Dänemark zurück.

Die Jahngymnasiasten Isabel Rietz (von links), Jannes Laukert und Leonie Theiß tauschten Erinnerungen über ihre Fahrt zur Partnerschule in Dänemark aus.

Salzwedel - Deutschland und Dänemark sind zwar Nachbarn. Doch trotz der räumlichen Nähe der beiden Länder gibt es große Unterschiede in der Mentalität der Menschen. Diese Erfahrung machten die Jahn-Gymnasiasten Leonie Theiß, Isabel Rietz und Jannes Laukert schon am ersten Tag ihres Besuches am Ikast-Brande-Gymnasium.