Am 2. März wird die Hansestadt zum Musikmekka. Noch gibt's Karten im Vorverkauf für die große Party. Ob am Tresen im Hanseat , rocken in der Kultkneipe Crazy World, Feiern in Lutzes Butze oder Tanzen im Amadeus: An diesem Abend geht's in der Kulturhauptstadt der Altmark wieder rund.

Salzwedel. - „Das wird klasse“, blickt Marian Stütz auf den 2. März. So viele Bands an einem einzigen Abend, das gibt es nur zur Salzwedeler Kneipennacht. Und diese hat es wieder in sich.

Zum nunmehr dritten Mal haben Veranstalter und Wirte der Stadt dieses Event selbst auf die Beine gestellt. Mit Unterstützern aus der heimischen Wirtschaft wie die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt, Hagebau in Salzwedel, Remark und die Volksstimme haben die Gastronomen abermals ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt.

Tanzen im Odeon

Ein paar kleine Änderungen gibt es bei den Veranstaltungsorten. Denn 2024 heißt es wieder; Tanzen im Odeon! Der altehrwürdige Saal der Jeetzestadt gehört in diesem Jahr mit dazu. Kneiper Nils Krümmel wird dort die Partygänger bewirten, während „Ski King“ aus Nürnberg die Füße auf dem Parkett in Bewegung bringen. „Das freut mich sehr, dass dieser historische Ort in Salzwedel dabei ist“, sagt Marian Stütz, der an dem Abend selbst musizieren wird: nämlich mit der „Groove’n’Soul Company“ im Hanseat.

FEC Club Combo spielt im Freizeit- und Eventcenter

Selbst zum Instrument greift man auch im Freizeit- und Eventcenter von Stefan Muchow, wo die Hausband „FEC Club Combo“ die Besucher auf den langen Abend einstellt, ehe mit „Onkel Tom und Huck“ aus Dresden die Berufsmusiker auf die Bühne kommen. Da ist Partystimmung vorprogrammiert. Genauso wie im Amadeus, wo mit Jack Flex auf eine sichere Bank gesetzt wird. Jack Flex und Feiern, das gehört zusammen wie Salzwedel und Baumkuchen. Wer das noch nicht erlebt hat, sollte am 2. März unbedingt im angesagten Restaurant an der Neuperverstraße vorbeikommen.

„Von Hölle“ und „Octofuzz“ im Crazy World

Und wer schon einmal auf Salzwedels Posermeile wandelt, der sollte ins Crazy World schauen. Die Kultkneipe der Altmark setzt traditionell auf die härtere musikalische Gangart. Freunde gepflegter Rockmusik sind dort genau richtig, wenn „Von Hölle“ und „Octofuzz“ ihre Riffs schmettern.

„Four Roses“ bei Lutzes Butze

Feinste Klampfentöne gibt es auch in Lutzes Butze, wo sich „Four Roses“ angekündigt haben. In der beliebten Kneipe an der Burgstraße bringen die Musiker aus Leipzig die Hüften in Bewegung. Abgerundet wird das Angebot von „Jambed“ in der Grünen Laterne und „Dervjani“ im Bürgermeisterhof. Und wer weiß, vielleicht schaffen wieder ein paar Altmärker alle Kneipen. Dies entwickelt sich zu einem Insider-Spiel. Einige kreuzen die Bands auf ihren Eintrittskarten ab.

Shuttle-Bus verkehrt bis etwa 1 Uhr morgens

Ohne Kreuz gehts auf jeden Fall in den Bus, der die Partygäste wieder für lau durch das Zentrum chauffiert. Wer eine Eintrittskarte hat, darf mit. Der Bus startet um 20 Uhr vor dem Crazy World, steuert über einen Zeitraum von 30 Minuten die Kneipen an, ehe die Runde in der Musikkneipe Am Neuperver Tor wieder von vorne beginnt. Bis auf eine kleine Lenk- und Ruhepause gegen 22.30 Uhr fährt der Bus bis etwa 1 Uhr durch. Denn bis dann geht die Live-Musik. Bei manch einem noch länger. Manch’ Wirt lässt es im Anschluss noch krachen und legt Musik auf.

Die Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei allen teilnehmenden Kneipen und der Tourist-Info für jeweils 15 Euro. An der Abendkasse sind es am 2. März 5 Euro mehr. Einlass in die Wirtshäuser ist ab 19 Uhr. Gegen 20 Uhr beginnt die Live-Musik.

Hier spielt in Salzwedel die Musik:

Amadeus: Jack Flex (Salzwedel/Wendland)

Bürgermeisterhof: Dervjani (Wendland)

Crazy World: Von Hölle (Magdeburg) und Octofuzz (Erfurt)

Freizeit- und Eventcenter: FEC Club Combo (Salzwedel) und Onkel Tom und Huck (Dresden)

Grüne Laterne: Jambed (Salzwedel/Wendland)

Club Hanseat: Groove’n Soul Company (Altmark/Wendland/Hamburg)

Lutzes Butze: Four Roses (Leipzig)

Odeon: Ski King (Nürnberg)