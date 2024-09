Richter sieht Schuldfähigkeit des Angeklagten trotz Nachweis von Alkohol und Amphetaminen im Blut als nicht vermindert an.

In diesem Gerichtssaal im Amtsgericht Salzwedel fand die Verhandlung statt.

Salzwedel. - In einem Wohnblock an der Uelzener Straße gab es am Abend des 28. Januar Randale. Ein Hausbewohner soll dort Nachbarn unter anderem beleidigt, mit einem Messer bedroht und Gegenstände beschädigt haben. Später kam es offenbar zu Attacken gegen Polizeibeamte.