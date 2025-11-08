In Salzwedel sind Initiativen zum Erhalt eines Hauses in der Altstadt entsetzt und wollen unbedingt den im Hinterhof bereits begonnenen Abriss verhindern.

Die Abrissbagger haben an der Burgstraße 59 mit dem Abbruch der Nebengebäude begonnen.

Salzwedel. - Alle Akteure, die sich für den Erhalt des Hauses in der Burgstraße 59 in Salzwedel einsetzen, sind schockiert. Und wütend. Am Donnerstag sind auf dem Hinterhof die Abrissbagger angerückt und haben mit dem Rückbau der Nebengebäude begonnen. Ob sie den Abriss des Hauses noch aufhalten können? Sie kämpfen darum.