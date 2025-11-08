Jüdisches Wohn- und Geschäftshaus Salzwedels Altstadt: Kreis schafft mit Beginn von Abriss Tatsachen
In Salzwedel sind Initiativen zum Erhalt eines Hauses in der Altstadt entsetzt und wollen unbedingt den im Hinterhof bereits begonnenen Abriss verhindern.
08.11.2025, 06:30
Salzwedel. - Alle Akteure, die sich für den Erhalt des Hauses in der Burgstraße 59 in Salzwedel einsetzen, sind schockiert. Und wütend. Am Donnerstag sind auf dem Hinterhof die Abrissbagger angerückt und haben mit dem Rückbau der Nebengebäude begonnen. Ob sie den Abriss des Hauses noch aufhalten können? Sie kämpfen darum.