Auch spätabends schalten die Ampeln an der Brückstraße in Magdeburg unermüdlich – sehr zum Ärger vieler Anwohner. Eine Anfrage im Stadtrat sollte klären, ob sich daran etwas ändern lässt.

Von Romy Bergmann 08.11.2025, 07:30
Kreuzung Brückstraße/Am Charlottentor in Magdeburg. Die Ampelanlage sei besonders nachts zu laut, bemängeln die Anwohner.
Kreuzung Brückstraße/Am Charlottentor in Magdeburg. Die Ampelanlage sei besonders nachts zu laut, bemängeln die Anwohner. Foto: Johanna Flint

Magdeburg. - Sie blinken, piepen, regeln den Verkehr: Die Ampeln am Heumarkt und entlang des Strombrückenzugs laufen auch nachts – und sorgen gerade dann für Ärger bei Anwohnern und Verkehrsteilnehmern. Die Stadtverwaltung hat nun klar Stellung bezogen.