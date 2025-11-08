Auch spätabends schalten die Ampeln an der Brückstraße in Magdeburg unermüdlich – sehr zum Ärger vieler Anwohner. Eine Anfrage im Stadtrat sollte klären, ob sich daran etwas ändern lässt.

Kreuzung Brückstraße/Am Charlottentor in Magdeburg. Die Ampelanlage sei besonders nachts zu laut, bemängeln die Anwohner.

Magdeburg. - Sie blinken, piepen, regeln den Verkehr: Die Ampeln am Heumarkt und entlang des Strombrückenzugs laufen auch nachts – und sorgen gerade dann für Ärger bei Anwohnern und Verkehrsteilnehmern. Die Stadtverwaltung hat nun klar Stellung bezogen.