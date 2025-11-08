Immer wieder diskutiert Magdeburger sind verärgert: Ampellärm stört Ruhe am Abend
Auch spätabends schalten die Ampeln an der Brückstraße in Magdeburg unermüdlich – sehr zum Ärger vieler Anwohner. Eine Anfrage im Stadtrat sollte klären, ob sich daran etwas ändern lässt.
08.11.2025, 07:30
Magdeburg. - Sie blinken, piepen, regeln den Verkehr: Die Ampeln am Heumarkt und entlang des Strombrückenzugs laufen auch nachts – und sorgen gerade dann für Ärger bei Anwohnern und Verkehrsteilnehmern. Die Stadtverwaltung hat nun klar Stellung bezogen.