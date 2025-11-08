In Magdeburg entsteht unter dem Motto „Kleine Stimmen, großer Klang“ ein neuer Kinderchor. Wer dort mitmachen kann und wann immer geprobt wird.

Für einen neuen Kinderchor in Magdeburg werden kleine Nachwuchssänger gesucht.

Magdeburg. - Singen macht Spaß - das wissen schon die Jüngsten. Ob alte Volkslieder, moderne Hits von Rolf Zuckowski oder Filmlieder wie „Lass jetzt los“ aus „Die Eiskönigin“. In Magdeburg gibt es nun für Kinder eine neue Möglichkeit, ihrer Freude am Gesang nachzugehen.