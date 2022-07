Salzwedels Lessing-Schule gehört zu den besten 15 Schulen Deutschlands

Die Ganztagsschule Lessing in Salzwedel darf hoffen: Sie könnte beim Deutschen Schulpreis abräumen.

Salzwedel (vs) - Schulleiterin Heike Herrmann hat allen Grund zur Freude: Ihre Schule zählt zu den besten 15 in ganz Deutschland. Denn die Lessing-Ganztagsschule gehört zu den Bildungseinrichtungen der Republik, die es in die Endausscheidung um den Deutschen Schulpreis 2022 geschafft hat.