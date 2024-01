Autos versus Entspannen Salzwedels Marktplatz - Parken oder Chillen?

Der Marktplatz in Salzwedel steht bis auf Stadtfeste leer. Die CDU will daher lieber Autos auf der Fläche stehen sehen. Nicht zum ersten Mal. Dem Gegenüber stehen jene, die für einen zentralen Ruhepol in der Hansestadt werben.