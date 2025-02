Er gehört zu den stadtbildprägenden Gebäuden. Seine Geschichte reicht fast 450 Jahre zurück. Adlige ließen sich an seinem Fuße sehen. Und doch wissen viele Einheimische nur wenig über seine bewegte Geschichte.

Der Rathausturm in Salzwedel und das Hotel Schwarzer Adler blicken auf eine lange und bewegte Geschichte.

Salzwedel. - Erneut fällt ein Schuss. Wieder legt ein Offizier des kaiserlichen Regiments an. Rumms. Treffer. Nachladen. An diesem Tag vor beinah 400 Jahren knallt und scheppert es in Salzwedels Zentrum.