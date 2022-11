Salzwedels Züchter von Rassegeflügel räumen Preise ab

Bei der die Geflügelausstellung am Wochenende zeigten die aktiven Mitglieder des Rassegeflügelzuchtvereins (RGZV) Salzwedel einzelne Vögel und ganze Kollektionen.

Salzwedel - Vom Flohmarkt ein paar Hühner mitbringen? Das gibt es nicht alle Tage. In Salzwedel war das am Wochenende möglich, denn zeitgleich fand in der dortigen Bauernmarkthalle die 55. Altmark- und die 29. Kreisverbandsschau für Rassegeflügel statt.