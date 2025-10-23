Negativtrend in Sachsen-Anhalt Bußgeld bis Arrest: Im Landkreis Harz steigt Zahl der Schulschwänzer - trotz harter Sanktionen

Wenn Kinder nicht zur Schule gehen, wird es ernst: Im Landkreis Harz steigt die Zahl der Schulverweigerer. Wie teuer ihnen das Schwänzen zu stehen kommen kann und wie versucht wird, sie wieder zum Unterricht zu bewegen.