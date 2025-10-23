Negativtrend in Sachsen-Anhalt Bußgeld bis Arrest: Im Landkreis Harz steigt Zahl der Schulschwänzer - trotz harter Sanktionen
Wenn Kinder nicht zur Schule gehen, wird es ernst: Im Landkreis Harz steigt die Zahl der Schulverweigerer. Wie teuer ihnen das Schwänzen zu stehen kommen kann und wie versucht wird, sie wieder zum Unterricht zu bewegen.
23.10.2025, 10:15
Landkreis Harz. - Manche Eltern sind so verzweifelt, dass sie ihr eigenes Kind bei den Behörden anschwärzen. Die Rede ist von Schulschwänzern. Immer mehr Kinder und Jugendliche im Landkreis Harz bleiben dem Unterricht unentschuldigt fern.