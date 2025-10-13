Immer mehr Bankfilialen schließen – ältere Menschen in der Altmark sind überfordert mit der Technik und verzweifeln an fehlendem Service vor Ort.

Für Senioren können vom Online-Banking schnell überfordert sein, für viele ist es gar nicht erst eine Option, um ihre Geldgeschäfte abzuwickeln.

Salzwedel. - Voller Verzweiflung hat kürzlich eine ältere Dame die Selbstbedienungsbankfiliale (SB) der VR Plus Altmark-Wendland an der Buchenallee in Salzwedel verlassen. Sie wusste nicht, wohin mit ihrem Überweisungsträger, und vermisste den Automaten für das Einlesen. „Was soll ich denn nun machen?“, fragte sie den Tränen nahe, „ich schaffe es nicht mehr bis in die Stadt“. Langsam und verunsichert begab sie sich mit ihrem Rollator auf den Heimweg. Ein jüngerer Kunde war ähnlich verwirrt, er wollte ebenfalls eine Überweisung tätigen und schritt unverrichteter Dinge davon.