Wirtschaft Schierz eröffnet zweite Filiale in Salzwedel
Das traditionsreiche Blumengeschäft Schierz eröffnet eine zweite Filiale in Salzwedel. Der Pflanzenhändler betreibt ab Sonnabend ein Saisongeschäft und nutzt tut damit auch etwas gegen den Leerstand in der Hansestadt.
Aktualisiert: 29.08.2025, 19:03
Salzwedel. - Das traditionsreiche Blumengeschäft Schierz erweitert sein Angebot in der Hansestadt. Am Sonnabend, 30. August, um 9 Uhr eröffnet Inhaber Peter Schierz eine zweite Filiale. Der Laden Am Marschfeld 9 bleibt weiterhin bestehen.