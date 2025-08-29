Wirtschaft Schierz eröffnet zweite Filiale in Salzwedel

Das traditionsreiche Blumengeschäft Schierz eröffnet eine zweite Filiale in Salzwedel. Der Pflanzenhändler betreibt ab Sonnabend ein Saisongeschäft und nutzt tut damit auch etwas gegen den Leerstand in der Hansestadt.