weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Salzwedel
    4. >

  4. Salzwedel: Schierz Blumengeschäft eröffnet Saisongeschäft - Was Kunden erwartet

Wirtschaft Schierz eröffnet zweite Filiale in Salzwedel

Das traditionsreiche Blumengeschäft Schierz eröffnet eine zweite Filiale in Salzwedel. Der Pflanzenhändler betreibt ab Sonnabend ein Saisongeschäft und nutzt tut damit auch etwas gegen den Leerstand in der Hansestadt.

Von Beate Achilles Aktualisiert: 29.08.2025, 19:03
Schierz Blumen: ein Blick in den neuen Standort, wo die Eröffnungsvorbereitungen laufen. Auf dem Foto zu sehen ist die zukünftige Filialleiterin Maxi Baron.
Schierz Blumen: ein Blick in den neuen Standort, wo die Eröffnungsvorbereitungen laufen. Auf dem Foto zu sehen ist die zukünftige Filialleiterin Maxi Baron. Foto: Beate Achilles

Salzwedel. - Das traditionsreiche Blumengeschäft Schierz erweitert sein Angebot in der Hansestadt. Am Sonnabend, 30. August, um 9 Uhr eröffnet Inhaber Peter Schierz eine zweite Filiale. Der Laden Am Marschfeld 9 bleibt weiterhin bestehen.