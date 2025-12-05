Etwa 400 Schüler aus der Altmark und dem Wendland demonstrierten gestern in Lüchow gegen Pflichtwehrdienst und Aufrüstung. Ein wehrloses Deutschland wollen sie aber trotzdem nicht.

Lüchow - „Dieser Staat schützt sich nicht von allein. Das müssen Menschen tun, die bereit sind, für ihn einzutreten und nicht die, die am Gartenzaun stehen und darauf warten, dass andere das machen“, unterstrich Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) gestern im Bundestag in der abschließenden Debatte, ehe die Modernisierung des Wehrdienstgesetzes beschlossen wurde.