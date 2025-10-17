Weil sich ihre Tochter zur Schulreihenuntersuchung nicht ausziehen will, hat eine junge Mutter Ärger mit dem Gesundheitsamt des Altmarkkreises Salzwedel. Was die Beteiligten zu dem Vorfall sagen.

Ärger für junge Mutter: Kind will sich in Schule nicht ausziehen

Abhören funktioniert auch im T-Shirt. Das Gesundheitsamt im Altmarkkreis bestand bei einer Schulreihenuntersuchung allerdings darauf, dass sich die Kinder in Hemdchen und Schlüpfer vorstellen. Ein Mädchen weigerte sich. Seine Mutter hat dafür Verständnis. Das Amt offenichtlich nicht.

Salzwedel. - Eine sogenannte Schulreihenuntersuchung im Altmarkkreis Salzwedel sorgt für Frust. Zumindest in einem Elternhaus. Und offensichtlich auch im Gesundheitsamt des Kreises. Anlass ist ein kleines Mädchen, das sich für die amtsärztliche Untersuchung in der Schule nicht ausziehen will.