Schwerer Unfall auf der B248 zwischen Kuhfelde und Salzwedel: Ein Autofahrer wollte einer Polizeikontrolle entkommen.

Salzwedel (dpa/ds) l Die Flucht vor der Polizei bezahlte ein Audi-Fahrer im Altmarkkreis Salzwedel in der Nacht zu Montag mit schweren Verletzungen. Sein Wagen prallte bei Vitzke (Gemeinde Kuhfelde) gegen zwei Bäume. Der Flüchtige wurde dabei aus seinem Auto geschleudert. Schwerstverletzt kam er zunächst per Rettungswagen ins Klinikum Salzwedel, wurde später aber mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Magdeburg verlegt. Doch was war zuvor genau passiert?

Gegen 23.35 Uhr, so vermerkte es die Polizei in ihrem Bericht, muss der Audi-Fahrer regististriert haben, dass die Beamten einer Streifenwagenbesatzung eine Kontrolle vornehmen wollten. Er gab Gas, wurde immer schneller. "Den Beamten, welche die Verfolgung zunächst aufnahmen, war es nicht möglich den Pkw einzuholen", heißt es aus dem Revier zur riskanten Fahrweise des Flüchtenden. Die Polizisten verloren den Wagen dann aus den Augen.

Kontrolle verloren

In einer Linkskurve von Kuhfelde in Richtung Vitzke muss der 37-Jährigen dann die Kontrolle über den Audi verloren haben. Das Fahrzeug kollidierte mit zwei Bäumen, die zum Teil sogar auf die Straße stürzten. Als die Beamten am Unfallort eintrafen, begannen sie sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen und löschten das brennende Fahrzeug.

Bilder Die Feuerwehr kam ebenfalls zum Einsatz. Foto: Polizei



Die weiteren Ermittlungen vor Ort ergaben noch in der Nacht, dass der Fahrer nicht angeschnallt und zudem stark alkoholisiert war. Zudem besaß der 37-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis. Die Bundesstraße musste zur Bergung des Fahrzeuges und für die Aufräumarbeiten zeitweise voll gesperrt werden.