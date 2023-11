In Großmühlingen bereitet man sich auf den Nikolausmarkt vor. Der Weihnachtsbaum steht bereits auf dem Marktplatz, für den passenden Schmuck sorgen die Grundschüler.

Senioren und Schulkindern basteln für den Nikolausmarkt in Großmühlingen

Selbstgebastelte orangene Papiersterne sollen den großen Baum auf dem Nikolausmarkt in Großmühlingen schmücken.

Großmühlingen. - An Weihnachten darf ein großer Baum nicht fehlen. In Großmühlingen steht dieser für den Nikolausmarkt am Sonnabend bereits auf dem Marktplatz im Zentrum des Ortes. „Wir bedanken uns recht herzlich bei Familie Jürgen Götze für den sehr schön gespendeten Weihnachtsbaum“, freut sich Ortsbürgermeisterin Ute Möbius (CDU).

Damit dieser auch festlich geschmückt wird, hat sich die örtliche Grundschule eine besondere Aktion einfallen lassen. Denn Schulleiter Frank Schiwek hat seine Schüler auf dem Pausenhof zur „großen Friedrich Loose Bastelaktion“ begrüßt. Dabei rief er zwei große Ziele für den Tag aus: Zum einen wurden viele Sachen und Weihnachtsdeko gebastelt, die auf dem Nikolausmarkt beim Weihnachtsbasar verkauft werden sollen. Mit dem Erlös soll das Projekt des Grünen Klassenzimmers weiter finanziert werden. Zum anderen sollen eben Kugeln und Anhänger entstehen, die den Baum auf dem Nikolausmarkt verzieren.

Die Holzscheiben werden mit dem Kopf des Weihnachtsmanns verziert. Louis Hantelmann

Von Senioren unterstützt

Dafür wurden insgesamt neun Stationen aufgebaut, an denen sich die Schüler je nach Interesse verteilen konnten. Unterstützt wurden die Lehrer bei der Betreuung der Bastelstationen von einigen Senioren aus dem Haus Luise. Dieses Generationentreffen findet nicht zum ersten Mal statt. So gibt es bereits regelmäßige Feiern von Senioren und Schülern sowie ein sehr gut angenommenes Lernbüro.

Beim Nähen lernten die Kinder zum Beispiel den Kreuzstich von den jahrzehntelang im Nähen erprobten Senioren. Für den Weihnachtsbaum wurden unter anderem verschiedene Motive von Holzanhängern bemalt sowie Schneekugeln und Papiersterne gebastelt. Sterne aus Holz dürfen ebenfalls nicht fehlen. Dazu wurden Wäscheklammern genutzt. „Wenn es hochkommt, schaffen wir 20“, antworten einer der Schüler auf die Frage, wie viele sie während der Bastelstunde wohl herstellen werden. Eine kleine Gefahr bestand lediglich dahingehend, dass die Schüler die hergestellten Werke nicht mit nach Hause nehmen. Gefiele ihnen etwas ganz besonders gut, können die Eltern das aber auf dem Weihnachtsmarkt erwerben, sagte Frank Schiwek mit einem Augenzwinkern.

Das Programm des Marktes

Dies ist am Sonnabend, 2. Dezember, ab 14.30 Uhr auf dem Marktplatz in Großmühlingen möglich. Dort erwartet die Besucher unter anderem von den Kindern frisch gebackene Plätzchen und viele weitere Leckereien, darunter Waffeln, Kuchen, Grünkohl und Gegrilltes. Für kalte sowie heiße Getränke ist ebenfalls gesorgt. Zudem kann der Nikolaus getroffen werden und es wird tolle Überraschungsweihnachtspäckchen aus der Tombola geben.

Im Saal der Brüderwirtschaft können ab 17 Uhr mit den Großmühlinger Vereinen und Kindern Weihnachtslieder gesungen werden. Schöne Weihnachtsdeko und tolle andere Dinge zum Verschenken oder Dekorieren gibt es an den Vereinsständen zu erwerben. Der Nikolausmarkt wird von insgesamt neun Großmühlingen Vereinen beziehungsweise Einrichtungen organisiert, die sich sehr auf zahlreiche Besucher freuen.