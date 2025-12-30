Der Pyrotechnikverkauf startet ruhig, während Käufer wie Händler auf Trends und Nachfrage reagieren. Diskussionen über Lärm, Müll und Tierstress begleiten das Geschehen.

Im Hagebaucentrum Salzwedel sind viele auf der Suche nach Feuerwerk für Silvester: von Batterien über Raketen bis hin zu Wunderkerzen.

Salzwedel. - Privates Feuerwerk ja oder nein, daran scheiden sich die Geister. Vor allem Umwelt- und Tierschützer appellieren, auf die Ballerei zu verzichten. Als Alternative wird ein zentrales Feuerwerk vorgeschlagen. In Salzwedel hielt sich der Andrang zum Start des Verkaufes der Pyrotechnik gestern in Grenzen. Im Salzwedeler Hagebaumarkt wurde das breite Angebot zwar gut angenommen, aber Gedränge wie an anderen Orten, wo Leute vor den Verkaufsstellen sogar gecampt haben, gab es nicht.