Ein Abo, ein Stammplatz, fast tägliche Besuche: Für Marcel Büschke werden zwei Stunden im dunklen Saal zur Konstante – und vielleicht zu mehr, als man erwartet.

„So hat es sich ergeben, dass ich jetzt fast täglich ins Kino gehe“

Salzwedel. - Die Popcorntüte raschelt, noch bevor das Saallicht ganz erloschen ist. Ein letzter Blick aufs Handy, dann versinkt der Filmpalast Salzwedel in Dunkelheit. Auf der Leinwand laufen Trailer, das Licht spiegelt sich auf roten Polstersesseln, irgendwo flüstert noch jemand. Dann beginnt der Film – zwei Stunden Abstand vom Alltag.