Wer jetzt wieder in die Pedale tritt, merkt die Folgen von Frost, Salz und Eis. Experte Mikloš Woidt weiß genau, was jetzt zu tun ist.

So setzt der Winter dem Drahtesel zu

In der Burgstraße beim Fahrradgeschäft Toma Bike werden Fahrräder auch repariert. Mitarbeiter Mikloš Woidt erklärt, warum man seinen Drahtesel nach dem Winter zur Inspektion bringen sollte.

Salzwedel. - Über Wochen Schneeberge, Glatteis und Minustemperaturen. Viele Fahrräder blieben in Kellern und Garagen, aber einige trauten sich auch bei Kälte und Glätte raus. Jetzt, wo die Temperaturen wieder steigen, entdecken viele, welchen Schaden der Winter hinterlassen hat.