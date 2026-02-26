weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Salzwedel
    4. >

  4. Fahrräder leiden nach Kälte und Streusalz: So setzt der Winter dem Drahtesel zu

Fahrräder leiden nach Kälte und Streusalz So setzt der Winter dem Drahtesel zu

Wer jetzt wieder in die Pedale tritt, merkt die Folgen von Frost, Salz und Eis. Experte Mikloš Woidt weiß genau, was jetzt zu tun ist.

Von Anna Maria Sternhagen 26.02.2026, 06:30
In der Burgstraße beim Fahrradgeschäft Toma Bike werden Fahrräder auch repariert. Mitarbeiter Mikloš Woidt erklärt, warum man seinen Drahtesel nach dem Winter zur Inspektion bringen sollte.
In der Burgstraße beim Fahrradgeschäft Toma Bike werden Fahrräder auch repariert. Mitarbeiter Mikloš Woidt erklärt, warum man seinen Drahtesel nach dem Winter zur Inspektion bringen sollte. Foto: Anna Maria Sternhagen

Salzwedel. - Über Wochen Schneeberge, Glatteis und Minustemperaturen. Viele Fahrräder blieben in Kellern und Garagen, aber einige trauten sich auch bei Kälte und Glätte raus. Jetzt, wo die Temperaturen wieder steigen, entdecken viele, welchen Schaden der Winter hinterlassen hat.