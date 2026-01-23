Die Erste Salzwedeler Baumkuchenfabrik ist so lange wie keine andere Firma aus Sachsen-Anhalt auf der Messe präsent. Für die Chefin ist der Termin in Berlin mehr als nur eine Ausstellung.

Sogar Angela Merkel probierte ihn - Salzwedeler Baumkuchen: seit 33 Jahren in Berlin dabei

Bettina Hennig (Mitte) zeigte Angela Merkel auf der Grünen Woche 2005, wie der Kuchen von der Walze geschnitten wird.

Salzwedel. - Noch bis Sonntag feiert die Internationale Grüne Woche in Berlin ihr 100-jähriges Bestehen. Was für viele Besucher ein jährlicher Pflichttermin ist, bedeutet für ein Unternehmen aus der Altmark weit mehr: Die Erste Salzwedeler Baumkuchenfabrik ist seit inzwischen 33 Jahren ohne Unterbrechung auf der weltgrößten Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau vertreten. Damit gilt sie als das aktuell am längsten durchgehend vertretene Unternehmen aus Sachsen-Anhalt in der Halle des Bundeslandes.