Sperrmüll: Es geht wieder los in Salzwedel

Wenn die Sperrmüllentsorgung in Salzwedel ansteht, gleicht die Stadt an manchen Bereichen einem Schlachtfeld. Daher hat ein CDU-Stadtrat dazu klare Forderungen.

Sperrmüll an der Reimannstraße in Salzwedel. Diese Bilder will Lothar Heiser 2022 möglichst vermeiden.

Salzwedel - „Ein neues Jahr, ein neuer Dreck“, sagt Stadtrat Lothar Heiser (CDU) und bezieht sich auf die Entsorgung von Sperrmüll. Nun steht diese wieder an und der Christdemokrat hat einen Problembereich in Salzwedel ausgemacht. Außerdem will er die Situation an solchen Stellen geregelt wissen.