Sperrmüll in Salzwedel: „Die Schmuddelkinder des Altmarkkreises“

Der Sperrmüll in Salzwedel sorgt Jahr für Jahr für Frust.

Salzwedel - Oft besprochen, stets frustriert, nie geändert: Das Thema Sperrmüll und Entsorgung bleibt in Salzwedel ein Ärgernis. Erst kürzlich hat sich Stadtratsvorsitzender Gerd Schönfeld (Die Linke) wieder über die Situation in der Baumkuchenstadt echauffiert und redete sich im Verkehrsausschuss regelrecht in Rage.