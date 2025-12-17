Zwei Hestedter fanden nahe des Grünen Bandes einen riesigen Müllberg. Für die Entsorgung muss der Gebührenzahler mit in die Tasche greifen.

Hestedt. - Der Dezember ist die Zeit der Geschenke und der Überraschungen. Doch auf die unverhofften Gaben, die Uwe Wolffgramm und Dieter Koorts am Montag im Wald bei Hestedt entdeckt haben, hätten die Männer gern verzichtet. Ausrangierte Sessel, alte Sofas, ein metallenes Klappbett und Matratzen türmten sich unweit des Grünen Bandes, nur drei Kilometer von der Cheiner Deponie entfernt, zu einem unübersehbaren Müllberg auf.